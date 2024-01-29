بنسبة نجاح 80.87%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

إعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٨٠.٨٧% بحضور الأستاذ اشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حيث تقدم للامتحانات ١٨٩ الف و ٧٦٦ طالب بالإدارات التعليمية وحصل منهم علي الحد الأدنى للنجاح ١٥٢ ألف و ٩٧٣ طالب.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:-

فى المركز الأول (الهرم) الثاني (الدقي) الثالث (العجوزة) الرابع (٦ اكتوبر)، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس (الصف)، السابع (الوراق)، الثامن (جنوب الجيزة)، التاسع (العمرانية)، العاشر (شمال الجيزة)، الحادي عشر(البدرشين)، الثاني عشر (العياط )، الثالث عشر (حدائق اكتوبر)، الرابع عشر (منشاة القناطر) ، الخامس عشر ( أطفيح ) ، السادس عشر ( بولاق الدكرور )، السابع عشر ( الحوامدية ) ، الثامن عشر ( كرداسة )، التاسع عشر ( اوسيم )، العشرون ( ابو النمرس ) والحادي والعشرون ( الواحات البحريه).

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجه القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح ٩٦.٨٥%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع ١٠٠%، وبنسبة نجاح بلغت ٩٢.٥٩ % للمكفوفين.