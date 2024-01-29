45 دقيقة في بيت مهجور.. التحقيقات في اعتداء 3 شباب جنسيا على طالبة بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل اغتصاب 3 شباب لفتاة بمنطقة البركة في المرج بمحافظة القاهرة.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنه في السادسة مساء 6 ديسمبر الماضي كانت تتجه لشراء الحلوى من أحد المحال بالمنطقة، وفوجئت بمحاصرتها من المتهمين الثلاثة "مصطفى وحسن وأحمد"، مضيفة "حسن وقفني بمطواة وأحمد بسكينة.. فأنا خوفت ومشيت معاهم".

وأضافت الضحية في التحقيقات أن المتهمين الثلاثة هددوها "لو اتكلمتي هخلي وشك ملوش ملامح"، واتجهوا بها تحت تهديد السلاح إلى بيت مهجور بمنطقة البركة.

أشارت الطالبة إلى أن المتهم "أحمد" اعتدى عليها بعد ضربها أولًا لمدة ربع ساعة وفض غشاء بكارتها، ثم تناوب باقي المتهمين اغتصابها بعد ضربها لإسكاتها، وصورها المتهم الأخير بهاتفه أثناء الاعتداء عليها.

في ذاك الوقت، كانت إحدى السيدات رأت الفتاة تمشي بالإكراه مع المتهمين، فأبلغت والدتها التي هرولت للبحث عن ابنتها، ووصلت إلى والد المتهم الذي علم بوجوده في منطقة البركة، وفور وصول الأهالي لمكان الواقعة فر المتهمون، فيما أبلغت الأم الشرطة.

أمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، لبيان وجود آثار اغتصاب وفض لغشاء البكارة في ذات توقيت الجريمة من عدمه.

وأمرت جهات التحقيق بتجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتعدي جنسيًا على طالبة بالمرج.

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