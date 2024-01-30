انت الان تتابع خبر الفصائل "تقلّص الفارق" وواشنطن تفكر "برد ابتكاري".. جردة حساب لضربات وخسائر كل طرف منذ 17 اكتوبر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومنذ أن بدأت ضربات الفصائل تطال القوات الامريكية في العراق وسوريا في 17 أكتوبر، كانت القوات الامريكية تتحاشى الرد أحيانا، ثم تصاعدت ستراتيجيتها تدريجيًا الى الرد على الفصائل العراقية لكن في داخل الأراضي السورية فقط، لكن في نوفمبر 2023، أي بعد قرابة شهر، استخدمت فصائل المقاومة "سلاحا جديدا" يستخدم لأول مرة ضد المواقع الامريكية في العراق، الامر الذي قلب معادلة الرد.كان يوم 21 نوفمبر 2023، موعد اول رد امريكي على الفصائل في داخل الأراضي العراقية بعد ان وصل الامر الى مستويات جديّة جديدة مثل استخدام صاروخ باليستي، وتوعدت القوات الامريكية بالرد، وبالفعل، قامت القوات الامريكية في 21 نوفمبر بقصف عجلة في أبو غريب لعناصر في احدى الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي وتسببت باستشهاد مقاتل واصابة اخر، وفي اليوم التالي أي 22 نوفمبر، قصفت القوات الامريكية مقرا للحشد الشعبي في جرف الصخر وتسببت باستشهاد 5 اشخاص واصابة اخر.

ومع استمرار ضربات الفصائل للقوات الامريكية، كان الجانب الأمريكي يختار الرد بناء على "الانتقام" عند وقوع إصابات في صفوف جنوده، وكذلك محاولة لتحقيق الردع، حتى انها بدأت تصعد تدريجيا بنوع الشخصيات التي تقوم باغتيالها او قصفها، ففي 26 ديسمبر قصفت مقرا للحشد داخل احدى الاحياء السكنية في محافظة بابل وتسببت باستشهاد شخص واصابة 18 اخرين لكن في 4 يناير مع حلول العام الجديد، قامت باغتيال قيادي كبير في حركة النجباء، حيث قصفت مقرا في شارع فلسطين ما أدى الى استشهاد شخصين بينهم قيادي واصابة 8 اخرين، اما اخر عملية للقوات الامريكية فهي قبل 5 أيام، حيث وقعت في 24 يناير بجرف الصخر والقائم وطالت مقرات للحشد الشعبي، ما أدى الى استشهاد شخص فقط واصابة 2 اخرين.

لكن مع "المحاولات الامريكية الابتكارية في الرد" في محاولة لتحقيق الردع، لم تتمكن هذه الضربات من تحقيق الردع بالفعل للفصائل المسلحة التي مازالت تستهدف القوات الامريكية بل وتصعّد من عملياتها، لتتمكن "ولأول مرة" من قتل 3 جنود أمريكيين بهجوم استهدف ما وصفه البنتاغون بانه البرج 22، على الحدود الأردنية السورية.

الرئيس الأمريكي جو بايدن، توعد بالرد، وتسببت الحادثة بضجة كبيرة في الولايات المتحدة الامريكية، وتسبب بتهجم الجمهوريين على بايدن الذي وصفوه بالضعيف، بالمقابل تشير جميع التوقعات الى ان القوات الامريكية ستتخذ هذه المرة اجراء غير مسبوق، حيث ان تسبب الهجمات بقتل جنود ليس كالاصابات الطفيفة، فضلا عن الحصيلة الكبيرة التي منيت بها القوات في هجوم الأردن والذي تمثل بقتل 3 جنود واصابة 40 اخرين، حيث يعادل هذا العدد من المصابين في القاعدة، يعادل جميع الاصابات الذين تسببت بها القوات الامريكية للفصائل في ضرباتها الجوية.

مصابو ضربة الأردن.. يساوون جميع مصابي الضربات الأمريكية

وفي جردة حساب أجرتها الخليج 365، فأن الامريكان قتلوا 10 واصابوا 30 من الفصائل والعراقيين بواسطة 6 عمليات وضربات منذ 21 نوفمبر وحتى الان هذا يعني معدل ان الامريكان يصيبون 5 في كل هجوم اما معدل القتل فيبلغ 1.6 قتيل/ضربة.

اما "فصائل المقاومة"، فمنذ 17 أكتوبر حتى الان، تمكنوا من قتل 3 جنود لأول مرة منذ اكثر من 100 يوم على بدء الهجمات، واكثر من 100 إصابة معلنة، حيث كان اخر رقم معلن عن عدد الإصابات من قبل البنتاغون في نوفمبر الماضي وكان اكثر من 62 إصابة، فيما تسبب هجوم يوم امس لوحده بـ34 إصابة، وذلك بواسطة 165 هجمة في العراق وسوريا والأردن نفذتها الفصائل.

وأشار البنتاغون الى ان من بين العمليات العسكرية هذه كان 66 هجوماً قد وقع في العراق، بينما وقع 98 هجوماً في سوريا، وهجوم واحد في الأردن، وتم تنفيذ العمليات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

