فضل الله: وقف تمويل "الاونروا" هدفه الضغط على الشعب الفلسطيني ليئيسه

اشاد ممثل حركة "حماس" في لبنان احمد عبد الهادي خلال لقائه السيد علي فضل الله، بـ"الموقف اللبناني والعلمائي تجاه القضية الفلسطينية، والعدوان على قطاع غزة"، معتبراً أن "للعلماء دورا كبيرا في دعم قضية الشعب الفلسطيني وإبراز مظلوميته "، مؤكدا أن "ما لم يأخذه الاحتلال في الميدان لن يحصل عليه في ال​سياسة​، وأن المقاومة مصممة على إنهاء العدوان بشكل كامل على شعبنا الفلسطيني، والانسحاب الشامل من قطاع غزة".

من جهته أشاد فضل الله بـ"الصمود البطولي لأهل قطاع غزة رغم التضحيات الجسام التي يقدمونها بفعل المجازر والجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقهم"، مقدرا "الحكمة والوعي اللذين تمتلكهما المقاومة الفلسطينية في إدارتها للمعركة معه ولاسيما في الجانب الإعلامي مقدرا بسالتها في المعركة والحاقها الخسائر الكبيرة بجنود العدو الصهيوني وآلياته ومنعها من تحقيق أي هدف من الأهداف التي أعلن عنها".

وتوقف فضل الله عند "خطورة القرار الذي صدر من عدة دول غربية بوقف الدعم المالي والتمويل لوكالة الاونروا"، معتبرا ان" هذا الأمر يدخل في إطار الضغط على الشعب الفلسطيني لتيئيسه ودفعه للاستسلام وصولا إلى شطب حق العودة للاجئين في الشتات"، داعيا "الدول العربية والإسلامية التي تمتلك القدرات والثروات إلى المسارعة في دعم هذه الوكالة".

وشدد على "ضرورة تعزيز الوحدة الداخلية الفلسطينية وتحصينها في وجه كل من يريد زرع الشقاق بين مكونات هذا الشعب "، داعيا الشعوب العربية والإسلامية إلى "الوقوف مع هذا الشعب في خياره بالحرية والعيش الكريم وإسناده بكل سبل الدعم ووسائله، حتى لا يستفرد بهذا الشعب أو تنجح الضغوط الهائلة التي تمارس عليه"، مؤكدا "أهمية تطبيق مبدأ المؤاخاة مع أهل غزة عملا بما قام به رسول الله عندما آخى بين الأنصار والمهاجرين وهذا الامر يزيد من صمود هذا الشعب وثباته في ارضه".