موسى التقى فرونتسكا وبحثا في التطورات ومخاطر وقف تمويل "الاونروا"

التقى رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وعرض معها التطورات الاخيرة وعمل المنظمة الدولية في لبنان، اضافة الى مخاطر وقف تمويل وكالة "الاونروا" على اللاجئين الفلسطينيين في الشتات وخصوصا في لبنان. كذلك تطرقا الى مواضيع تتعلق بحقوق الانسان.

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