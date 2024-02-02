الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في القطاع إلى 27131 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في غزة "ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27131 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول".
وأكدت الوزارة "استشهاد 112 شخصا على الأقل في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما أصيب نحو 66287 شخصا منذ اندلاع الحرب"، لافة الى أن "عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم".
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