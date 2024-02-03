قتلوا شابا بعد تصويره عاريا وهتك عرضه.. أحكام رادعة ضد "بلطجية الأقصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، بالسجن 15 سنة لـ 6 متهمين والمؤبد لـ 8 آخرين فى أحداث مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل شاب والشروع فى قتل 5 آخرين.

وجاء منطوق الحكم، حكمت المحكمة على 22 متهما فى قضية حمل سلاح وقتل وانتهك العرض شاب والشروع فى قتل 5 آخرين، بالسجن المؤبد على 8 متهمين والسجن 15 عاما على 6 متهمين والبراءة لـ 8 آخرين.

تعود القضية رقم 541 لعام 2021 وقيدت جنايات برقم 147 لسنة 2021 عندما أقدم 22 متهما بدائرة مركز الأقصر على قتل الشاب “محمود.أ.أ”، وشرعوا فى قتل 5 آخرين، وذلك لوجود خلافات بينهم واختطف المتهمون شابا بواسطة سيارة وقيدوه من الخلف وهتكوا عرضه وصوروه عاريا بمقاطع فيديو وجرى بثها على مواقع التواصل واحتجزوه فى حظيرة مواشى تابعة للمتهمين لأكثر من ساعة بالإضافة إلى إطلاق الأعيرة النارية والشروع فى قتل آخرين.

كما كشفت التحقيقات بأن المتهمين حازوا أسلحة نارية وبيضاء بقصد ارتكاب جرائمهم وترويع المواطنين المسندة إليهم، وأمرت النيابة بإحالة 22 متهما إلى المحاكمة الجنائية التى تداولت المحكمة جلساتها وأصدرت اليوم حكمها فى القضية.