"سبوتنيك": رشقة صاروخية استهدفت القاعدة الأميركية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

أفادت وكالة "سبوتنيك"، عن سلسلة انفجارات عنيفة هزت القاعدة الأميركية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا. ولفتت إلى أنّ رشقة صاروخية استهدفت بشكل مباشر القاعدة التي يتخذها الجيش الأميركي في حقل غاز "كونيكو" في ريف المحافظة الشمالي، موضحة أنّ الهجوم أصاب عمق القاعدة مما جعل القوات الأميركية تستنفر طيرانها المروحي والحربي الذي حلق بكثافة في أجواء البلدات والقرى المحيطة بالقاعدة.

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