شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة النواب تنتقد القصور فى صيانة الملاعب.. والوزير يرد: نستهدف أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن استخدام مصطلح "استدعاء" لأحد وزراء الحكومة أمر طبيعي ويأتي في صميم عمل أعضاء مجلس النواب، لأنهم في الأصل يساعدون الحكومة على مكافحة فساد وتحسين الأداء، ليرد وزير الشباب أشرف صبحي ممازحا: "إحنا من جانبنا نلبي الاستدعاء فورا".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، لمناقشة صيانة المنشآت الرياضية والشبابية.

وأضاف حسين: رغم أن الوزير الحالي الدكتور أشرف صبحي قام بما لم يقم به وزير آخر من حيث الجهد وحجم الإنشاءات، لكن الوزارة من الداخل أدائها يشوبه العديد من الملاحظات التي ستدعي محاسبة النواب لمسؤولين يختلفوا فيما بينهم باجتماعات اللجنة، فبعضهم يقسم على البدء في صيانة الملاعب التي تهالكت، وآخرون من نفس الوزارة يؤكدوا على أن ذلك لم يحدث وأنهم بانتظار بروتوكولات لم تنتهي للبدء في صيانة الملاعب.

وواصل حسين: النواب "زهقوا" من تكرار المشكلات الخاصة بالتهالك وانعدام صيانة الملاعب، والأكيد وفقا لما نراه في زياراتنا الميدانية أن الوزارة لا تقوم بدورها في صيانة الملاعب.

ورد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بأنهم لا يتوقفوا عن البحث الدائم للوصول لأعلى مستوى في المنشآت الرياضية وتطبيق الحوكمة، وكان هناك 134 ملعبا توقفت صيانتهم بسبب كورونا، ولكن تعمل الوزارة بجد للانتهاء من 80 ملعبا منهم بالفعل، ونضع دائما برنامج زمني للتأكد من جودة الملاعب التي يتم تسليمها للعمل.