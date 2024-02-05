الاتحاد الأوروبي: وقف تمويل الأونروا يهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين

اشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الى إن وقف التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سيعرض حياة مئات الآلاف للخطر.
واعتبر بوريل في تصريح له، "وقف تمويل الأونروا سيكون إجراء غير مناسب وخطيرا"، وجاءت التصريحات وسط مزاعم عن ضلوع بعض موظفي الوكالة في الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.
وأوقفت عدة دول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، تمويلها مؤقتا للأونروا التي فصلت عددا من موظفيها المقدر عددهم بالآلاف بعد أن أجرت تحقيقا معهم.
وذكرت الأونروا يوم الخميس إنها ستضطر على الأرجح لوقف عملياتها في الشرق الأوسط، وليس فقط في غزة، بحلول نهاية شباط الجاري إذا ظل تمويلها معلقا.
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