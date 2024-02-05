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نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 6512 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر الماضي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 6512 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن الاحتلال اعتقل خلال الساعات الماضية 14 فلسطينياً، لافتاً النظر إلى أن الأسرى تعرضوا لعمليات تعذيب جسدي ونفسي أثناء وبعد اعتقالهم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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