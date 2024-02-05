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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 6512 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر الماضي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 6512 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن الاحتلال اعتقل خلال الساعات الماضية 14 فلسطينياً، لافتاً النظر إلى أن الأسرى تعرضوا لعمليات تعذيب جسدي ونفسي أثناء وبعد اعتقالهم.