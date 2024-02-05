ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27365

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 121 على قطاع غزة إلى 27365 شهيدا، والجرحى 66630 معظم الضحايا من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 127 استشهدوا وأصيب 178 خلال الساعات الماضية، لافتة أن الوضع الصحي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كارثي مع استمرار الحصار الإسرائيلي على مستشفى الأمل للأسبوع الثاني على التوالي.