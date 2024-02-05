شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: الرئيس السيسى سعى بخطوات جادة نحو التوسع الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار بهاء ابو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن الواقع العملى فى الفترة الأخيرة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، أسفر عن حاجة الدول لأن يكون لديها اكتفاء ذاتى من المحاصيل الزراعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمخصصة لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وأشار أبو شقة إلى أن الرئيس السيسى كان له نظرة ثاقبة منذ اليوم الأول لتولى الرئاسة وسعى بخطوات جادة حتى نكون أمام توسع زراعى واستخدام للتكنولوجيا وتجلى ذلك فى إشارة بدء باطلاق مشروع مصر القومى لاستصلاح 2 و2 مليون فدان وغزو الصحراء، لافتا إلى أننا أمام غزو حقيقى للصحراء حيث زادت المساحة المستغلة من 6% الى 14% ، مؤكدا أن المشروعات الزراعية العملاقة مثل إحياء مشروع توشكى وشرق العوينات ومشروع الدلتا الجديدة تعزز الانتاج الزراعي لافتا الى انه تم اقامة مطار فى توشكى لتصدير المنتجات من الخضار والفواكة.

وتساءل عن التكنولوجيا الحديثة التى تم استخدامها فى المشروعات القومية، لافتا إلى أننا فى حاجة إلى مشروع قانون يضم صورة ورؤية محددة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتتماشى مع الرؤية المستقبلية لمصر 2030 .