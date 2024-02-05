وزارة الإعلام اعلنت عن اطلاق الجامعة العربية لجائزة التميز الإعلامي العربي تحت شعار "إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر"

اعلنت وزارة الإعلام، ان "الأمانة العامة للجامعة العربية اطلقت "جائزة التميز الإعلامي العربي" تحت شعار "إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر". وتقسم الجائزة إلى فئتين هما: - جوائز مالية يتم تقديمها في إطار تنافسي للأعمال الإعلامية. - تكريمات تمنح لمؤسسات وشخصيات إعلامية بارزة أثرت المشهد الإعلامي بأعمالها". ودعت "من يرغب بالمشاركة، الى ارسال ترشيحه إلى وزارة الإعلام (الطابق السادس) على USB، وأن يشفع ترشيحه بوصف تفصيلي للعمل. وسيبقى باب الترشح للجائزة مفتوحا حتى 1/3/2024".

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