وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: الهجمات في البحر الأحمر تثير قلق المجتمع الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، إن الهجمات في البحر الأحمر تثير قلق المجتمع الدولي.

وأضافت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن معظم الضحايا في غزة من النساء والأطفال ويجب وقف إطلاق النار، مجددة الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار بغزة لأسباب إنسانية.

وحثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، على النظر في الكلفة الباهظة بشريا واقتصاديا لأي صراع إقليمي محتمل.

كانت وسائل إعلام يمنية موالية للحوثيين، أفادت بتعرض محافظة الحديدة لغارات جوية أمريكية بريطانية جديدة.

وبحسب قناة المسيرة، فإن الغارات استهدفت منطقة الكثيب شمال المحافظة الواقعة في غرب اليمن.

ويأتي هذا بعد ساعات من إعلان سابق للحوثيين بقيام الولايات المتحدة وبريطانيا بشن 15 غارة على محافظتي صعدة والحديدة.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على مواقع تابعة للحوثيين، ردا على استهدافهم الملاحة في البحر الأحمر، في إطار دعم الفلسطينيين في غزة.