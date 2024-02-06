البنك المركزي الصيني يضخ 339 مليار يوان في النظام المصرفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، 339 مليار يوان (69ر47 مليار دولار) عبر عمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 14 يومًا بفائدة قدرها 95ر1%.

ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن البنك المركزي: “إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي قبل عطلة مهرجان الربيع التي تحل يوم 10 فبراير الحالي”.

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”الريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلًا.