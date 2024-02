شكرا لقرائتكم خبر عن استهدفت 112 منطقة.. روسيا تدمر مستودعًا لسلاح الطيران الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مصادر أوكرانية عن قصف أكبر مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.#اليوم

للتفاصيل..https://t.co/zXeaHCC6Hx pic.twitter.com/uEcjPlyG42 — صحيفة اليوم (@alyaum) February 3, 2024

الهجوم الأوكراني المضاد

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الطيران والمدفعية الروسية دمرت خلال 24 ساعة مستودعا لأسلحة الطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأصابت أفرادا ومعدات عسكرية أوكرانية في 112 منطقة.وقال البيان "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات للاتحاد الروسي، مستودعا لأسلحة الطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وضرب القوات العسكرية الأوكرانية في 112 منطقة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف شمال الأطلسي "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية، بحسب سبوتنيك.