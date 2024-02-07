اعلنت كتائب القسام وسرايا القدس في بيان مشترك، بانه تمكن المجاهدون في الكتائب والسرايا من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنت داخل منزل في منطقة "بلوك ج" غرب مدينة خانيونس بقذيفتين مضادتين للأفراد، والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح".

كانت هذه تفاصيل خبر القسام وسرايا القدس: إيقاع قوة اسرائيلية مكونة من 10 جنود بين قتيل وجريح غرب خانيونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.