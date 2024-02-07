بلينكن: نأمل استئناف إطلاق سراح الأسرى وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى من غزة، لكنّه ذكر أنّ "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا نركز بشدة على القيام بهذا العمل، ونأمل أن نتمكن من استئناف إطلاق سراح الأسرى الذي توقف".

ولفت، بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومسؤولين إسرائيين، إلى أنّه "علينا جميعًا الالتزام ببذل كل ما في وسعنا لإيصال المساعدات الضرورية الى أولئك الذي هم في أمس الحاجة اليها (في غزة)، والخطوات التي يجري اتخاذها، والخطوات الإضافية التي يتعين اتخاذها، هي محور اجتماعاتي هنا".

وفي وقت سابق، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنّ "نتانياهو وبلينكن أجريا مباحثات مغلقة في القدس كانت طويلة ومعمقة".