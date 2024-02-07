أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا، في حديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى "أنني اتصلت اليوم بالصديق نواف سلام وتمنّيت له التوفيق في مهمته الجديدة على رأس محكمة العدل الدولية".
وقال: "إنّه لمستحقّ، هذا هو وجه لبنان الذي نحب وبه نفتخر".
كانت هذه تفاصيل خبر ابي رميا: هنأت نواف سلام بمهمته الجديدة على رأس محكمة العدل الدولية وهذا هو وجه لبنان الذي نحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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