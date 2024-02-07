ابي رميا: هنأت نواف سلام بمهمته الجديدة على رأس محكمة العدل الدولية وهذا هو وجه لبنان الذي نحب

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا، في حديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى "أنني اتصلت اليوم بالصديق نواف سلام وتمنّيت له التوفيق في مهمته الجديدة على رأس محكمة العدل الدولية".

وقال: "إنّه لمستحقّ، هذا هو وجه لبنان الذي نحب وبه نفتخر".