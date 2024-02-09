سويف ترأس قداس مار مارون بطرابلس: الموارنة متمسكون بلبنان الشراكة

لمناسبة عيد مار مارون، وبدعوة من راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، شارك وفد نيابي وقيادي من حزب القوات اللبنانية بتكليف من رئيس الحزب سمير جعجع في القداس الاحتفالي في كنيسة مار مارون في طرابلس، والذي ترأسه السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، وعاونه المطران سويف ورئيس أساقفة طرابلس للروم الملكيين الكاثوليك المطران جاورجيوس إدوار ضاهر، وعدد كبير من كهنة الأبرشية.

وضم الوفد النواب فادي كرم وإيلي خوري وغياث يزبك ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد ومنسق طرابلس في الحزب فادي محفوظ وبيار ضو من المكتب.

وألقى المطران سويف عظة أكد فيها تمسك الموارنة بلبنان الشراكة، والذين كانوا في أساس تكوينه وطنا ودولة مع سائر العائلات الروحية اللبنانية، لافتا الى أهمية الحفاظ على لبنان واستقلاله ووحدته بعيدا من هيمنة فئة على اخرى ومن الرهانات للخارج.

وكانت كلمة للسفير المونسنيور بورجيا نقل فيها بركة البابا فرنسيس للموارنة واللبنانيين، ونوّه بالدور الماروني في الحفاظ على لبنان التعددي المتنوع في إطار المحبة والمساواة والعلاقات الأخوية بين أبنائه.

وبعد القداس انتقل الجميع إلى صالون الكنيسة حيث تقبّل المطران سويف وإلى جانبه السفير البابوي والمطران ضاهر والنائب الماروني عن طرابلس وعضو تكتل الجمهورية القوية إيلي خوري التهاني بالعيد.