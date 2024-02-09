انت الان تتابع خبر بعد تصرفه غير اللائق.. مطالبات بترحيل رونالدو من السعودية للمرة الثانية والان مع التفاصيل
2024-02-09 | 17:01
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أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الساعات الماضية، ضجة واسعة في السعودية، بسبب تصرفه "غير اللائق" عقب مباراة فريقه النصر ضد الهلال في كأس موسم الرياض.
وأظهرت مقاطع فيديو، قيام رونالدو بتصرف غير أخلاقي عند توجهه لغرفة تبديل الملابس بعد نهاية المباراة، بعد أن قام مشجع هلالي برمي وشاح الهلال نحو "الدون"، ليلتقطه الأخير وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير "الزعيم" من خلال وضعه الوشاح في "سرواله" قبل أن يلقيه على الأرض.
وقبل 15 عاما، قام الحسن كيتا بحركة مشينة للجماهير ليتم طرده على الفور من السعودية وتم منع الأندية السعودية من التعاقد معه.
وتساءل بعض المشجعين إن كان سيطبق القرار نفسه على رونالدو، حرصا على سمعة الدوري السعودي.
وهذه هي المرة الثانية التي تطالب فيها الجماهير السعودية بمعاقبة رونالدو وترحيله من المملكة بسبب تصرفاته "المشينة"، بعد أن طالبت جماهير الهلال بطرد النجم البرتغالي في أبريل الماضي بعد أن رد "الدون" على استفزاز مشجعي الهلال له بحركة "لا أخلاقية" عقب مباراة الهلال والنصر في الدوري المحلي.