رئيس البرلمان العربي يعزي الإمارات والبحرين في شهداء الواجب من القوات المسلحة إثر الاعتداء الإرهابي الغادر في جمهورية الصومال أثناء تأدية مهام عملهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - القاهرة_أحمد حماد

أعرب معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، في استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وإصابة اثنين آخرين، واستشهاد ضابط من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، .

وأدان رئيس البرلمان العربي، الأعمال الإرهابية التي تطال الأبرياء، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة حشد الجهود من أجل القضاء على الإرهاب في جمهورية الصومال واجتثاثه من جذوره.

وعبر العسومي عن تقديره للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الإماراتية وقوة دفاع البحرين من تضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب، مؤكدا وقوف البرلمان العربي وتضامنه التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في هذا المصاب الأليم، ومقدما أحر التعازي لأهالي الشهداء وذويهم، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.