أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن "عدد الصواريخ التي أطلقت من لبنان 11 سقط منها 9 في مناطق مفتوحة و2 على قاعدة صفد".
وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت هيئة البث الإسرائيلية، "نقل 5 جرحى إلى المستشفى في صفد إثر قصف على المدينة".
كما افادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن "حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه صفد، والقبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير".
من جهتها، كشفت القناة 14 الإسرائيلية، عن "أنباء عن سقوط ضحايا نتيجة إصابة مباشرة في أحد المباني في صفد".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: 11 صاروخ أطلق من لبنان وسقوط 9 في مناطق مفتوحة و2 على قاعدة صفد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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