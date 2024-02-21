شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"خارجية النواب": مصر درع الأمة العربية ولن تتخل عن قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة آيات الحداد، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن مصر كانت ولازالت في مقدمة الداعمين وربما أولهم للقضية الفلسطينية، بخلاف مواقفها الواضحة والصريحة في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وأضافت عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب خلال تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أن موقف مصر ظهر في رد فعل قيادتها السياسية الحكيمة الرشيدة خلال الحرب الأخيرة من الكيان المحتل ضد الفلسطينيين، فمصر تواصل إرسال المساعدات الطبية والغذائية على المستوى الحكومي والشعبي ومنظمات المجتمع المدني لدعم أشقائنا الفلسطينيين في محنتهم.

وأشارت إلى أنه لن يتوقف دور مصر عند هذا الموقف فحسب، ولكن أيضا رسائل الطمأنة التي يبعثها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أحاديثه، ومدى إدراك القيادة السياسية للأمن القومي المصري والعربي أيضا، فمصر دولة كبيرة ولها دور غاية في الأهمية إقليميا وعالميا وهي الدرع للأمة العربية.

وتابعت: الكيان الصهيوني حاول الزج بمصر في أكثر من موقف مدعيا أن القاهرة تعرقل المساعدات ففضحته الزيارات المتكررة لقادة أوروبا والمنظمات العالمية لرفح، وموقف مصر واضح منذ اليوم الأول لتداعيات عملية طوفان الأقصى بتحركها على كل المستويات الدولية والاقليمية ودورها في وقف إطلاق النار او تبادل المحتجزين والاسرى ودخول الشاحنات للقطاع ومد الأهالي بالماء النظيف والكهرباء على الحدود، وها هي الآن تشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة غدا استمرارا منها على دعم القضية الفلسطينية.