الأمين العام للجامعة العربية يستنكر الفيتو ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استنكر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استخدام حق النقض “الفيتو” لإفشال مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية، للمُطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن إفشال مشروع القرار يخصم من مصداقية المنظومة الأممية، ويعزز من حالة الشلل التي تشهدها الأمم المتحدة، الأمر الذي يوفر غطاءً سياسيًا لإسرائيل لمواصلة العدوان في ظل عجز دولي عن إيقاف الجرائم الشنيعة التي تُرتكب كل يوم بحق المدنيين الفلسطينيين.

ولفت الانتباه إلى أن مشروع القرار يعكس موقفًا متوازنًا يُعطي الأولوية للأبعاد الإنسانية وإنقاذ مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يظلون عُرضة لآلة القتل الإسرائيلية وللتجويع والمرض في حال استمرار الحرب.