الموظفون في وزارتي الشباب والرياضة والطاقة والمياه قرروا التوقف النهائي عن العمل

قرر موظفو وزارة الشباب والرياضة بجميع فئاتهم ومسمياتهم "التوقف النهائي عن العمل بسبب الغبن الحاصل في التمييز بين موظفي الادارات العامة".

واعتذر الموظفون من جميع المواطنين، وطالبوهم بـ"عدم التوجه الى الوزارة لأنها مقفلة، الى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها ادارات أخرى، لا تقل حيوية وعملا وتضحية عن سواها".

وطالبوا بـ"الشروع في وضع تصور شامل لحلول جذرية غير ترقيعية تنقذ القطاع العام من غائلة الفقر والجوع وتعيد اليه هيبته".

بدورهم، دعا موظفو وزارة الطاقة والمياه بجميع الفئات والتسميات إلى "التوقف النهائي عن العمل بسبب الغبن الحاصل في التمييز بين موظفي الادارات العامة الذين يعتبرون وحدة لا تتجزأ"، معتذرين من جميع "المواطنين مع المطالبة بعدم التوجه الى الوزارة لانها مقفلة الى حين انصافهم وتسويتهم بآخرين من موظفي الادارات العامة".

وسأل موظفو وزارة الطاقة والمياه: "ماذا يفعل رجال الدولة ووزراؤها لو كان عليهم ان يعيشوا بمبلغ زهيد من الدولار في الشهر؟".

وأشاروا إلى أنّه "رفعا للغبن القديم برواتب لا تتماشى مع الوضع العام والغبن المتجدد بالتمييز في التوزيع،

وانصافا للحق، اعلن الموظفون الاضراب العام لحين وضع تصور شامل لحلول جذرية تنقذ القطاع العام وتعيد اليه هيبته على مبدأ المساواة والعدل بين موظفي القطاع الواحد في الوزارات كافة".