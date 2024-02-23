وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الكوستاريكي يبحثان هاتفيًا علاقات التعاون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – واس

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكوستاريكي أرنولدو أندريه تينوكو، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض الجانبان، مسارات التعاون المشترك وسبل استثمار الفرص المتاحة لتنميته خاصة في أعقاب إنجاز البلدين محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.