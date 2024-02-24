حزب الله يقصف تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" تجمعًا ‌‏عسكريًا إسرائيليًا في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ ‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من عصر يوم السبت 24-02-2024 تجمعًا ‌‏عسكريًا إسرائيليًا في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" محيط موقع الضهيرة وموقع راميا، بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من ظهر يوم السبت 24-02-2024 تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وأضافت البيان،‎ كما ‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:25 من بعد ظهر يوم السبت 24-02-2024 موقع راميًا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏