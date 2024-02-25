الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنّ اليابان ستخصّص 613 مليون يورو إضافية لإعادة بناء الخليج 365 المدمّرة جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد في الأول من يناير، ليصل المبلغ الإجمالي المخصّص إلى 1.6 مليار يورو.

ودمّر الزلزال الذي بلغت قوته 7,5 درجات وتبعته هزات ارتدادية أجزاء من منطقة إيشيكاوا على ساحل بحر اليابان. وقُتل 241 شخصاً جراء الكارثة، وما زال أكثر من 10 آلاف شخص يقيمون في ملاجئ، وما زالت المياه مقطوعة عن بعض الخليج 365. وأعلن رئيس الوزراء رصد مساعدات مالية جديدة السبت خلال زيارة إلى الخليج 365 المتضررة من الزلزال لتقييم الوضع.

وقال كيشيدا لصحافيين في بلدة واجيما الأكثر تضرراً “إن الظروف المعيشية في الملاجئ الموقتة تتحسّن، لكن الواقع صعب”.

وأضاف أنّ الزيارة “جدّدت عزم الحكومة على العمل على تقديم المزيد من الدعم”.

ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء على الموارد الإضافية البالغة نحو 100 مليار ين (613 مليون يورو) في الأيام المقبلة.

وهذه حزمة المساعدات المالية الطارئة الثالثة بعد الزلزال الذي الضرب البلاد في رأس السنة، ليتجاوز حالياً المبلغ الإجمالي للمساعدات 260 مليار ين (1,6 مليار يورو).

وقال كيشيدا إنّ الأموال الأخيرة تهدف جزئياً إلى تمويل نظام منح لمساعدة الأسر التي لديها أطفال على إعادة بناء منازلها المدمّرة.

وقال إنه سيتم تسريع الجهود لبناء مساكن موقتة مسبقة الصنع.