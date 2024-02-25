ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29692 شهيداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 142 على التوالي إلى 29692 شهيداً، والجرحى إلى نحو 69879 جريحاً؛ معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 86 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 131 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة .