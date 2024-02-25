ملك الاردن حذر خلال لقائه عباس من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان

حذر الملك الأردني عبدالله الثاني خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان، من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي سيزيد من خطر توسع الصراع، مؤكدًا ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء.

وأكد أن الأردن سيواصل توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى سكان القطاع، محذرًا في نفس الوقت من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات في القدس.

وأعاد الملك الأردني التأكيد على رفض بلاده لأي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، اللذين يشكلان امتدادًا للدولة الفلسطينية الواحدة، مشددًا على إدامة التنسيق العربي خلال الفترة المقبلة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

من جهته، استعرض الرئيس الفلسطيني التطورات التي تشهدها الضفة الغربية والقدس، مشددًا على إدامة التنسيق والتشاور الوثيقين بين الجانبين، بما يخدم القضية الفلسطينية.