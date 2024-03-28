القيادة المركزية الأميركية: دمرنا 4 مسيّرات أطلقها الحوثيون باليمن كانت تستهدف سفينة حربيةً أميركية

أعلنت ​القيادة المركزية الأميركية​، أنّ "في 27 آذار بين السّاعة الثّانية و2:20 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، استطاعت القيادة المركزيّة الأميركيّة تحديد وتدمير أربع طائرات بدون طيّار بعيدة المدى، أطلقها الإرهابيّون الحوثيّون المدعومون من ​إيران​، في ​اليمن​".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الطّائرات المسيّرة كانت تستهدف سفينةً حربيّةً أميركيّةً"، مشيرةً إلى أنّ "في المقابل، قامت السّفينة الحربيّة بالدّفاع عن النّفس ضمن منطقة ​البحر الأحمر​. ولم يتمّ الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار للسّفن الأميركيّة أو قوّات التّحالف".

ولفتت القيادة، إلى أنّه "تَحدّد أنّ هذه الأسلحة تمثّل تهديدًا وشيكًا للسّفن التّجاريّة وسفن البحريّة الأميركيّة في المنطقة"، مؤكّدةً أنّه "يتمّ اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرّيّة الملاحة، وجعل المياه الدّوليّة محميّة وأكثر أمنًا للبحريّة الأميركيّة والسّفن التّجاريّة".