وزارة التجارة التركية نفت تصدير سلاح وذخيرة إلى إسرائيل: لا أنشطة عسكرية بين البلدين

نفت وزارة التّجارة التّركية، ما تناقلته وسائل إعلام مؤخّرًا، من أخبار عن تصدير ​تركيا​ للسّلاح والذّخيرة إلى ​إسرائيل​، مشدّدةً على أنّ تلك المزاعم "لا أساس لها من الصّحة"، ومؤكّدةً أنّه "لا يمكن السّماح بأيّ شكل من الأشكال بتصدير الأسلحة أو الذّخيرة من تركيا إلى إسرائيل".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "العبارات الواردة في عناوين أبواب جدول التّعرفة الجمركيّة، يتمّ التّلاعب بها وتناقلها بشكل متعمّد لوسائل الإعلام، والأخبار المنشورة في هذا الاتجاه مغرضة ومفبركة"، جازمةً أنّه "لا توجد أيّ أنشطة عسكريّة بين بلادنا وإسرائيل، بما في ذلك التّدريب والتّمارين العسكريّة أو التّعاون في مجال الصّناعات الدّفاعيّة".

وأعلنت الوزارة "استمرار وقوف تركيا إلى جانب ​فلسطين​ و​القضية الفلسطينية​ ومواصلة دعمها"، لافتةً إلى أنّ "تركيا ستواصل السّعي لتقديم كلّ أشكال المساعدة والدّعم للفلسطينيّين في ​غزة​، وعبر كلّ القنوات".