"الجديد": القاضي الحجار طلب فتح تحقيق بأمن الدولة لضبط المتورطين بتسهيل هروب الموقوف داني الرشيد

كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "المدّعي العام التّمييزي القاضي جمال الحجار طلب فتح تحقيق في مديرية ​أمن الدولة​، لضبط المتورّطين في تسهيل عمليّة هروب الموقوف داني الرشيد، من مقرّ حماية الشّخصيّات في ساحة العبد".

وفي 3 كانون الثّاني الماضي، أفادت "الجديد"، بأنّ "المحامي العام الاسئنافي في البقاع القاضي جورج خاطر ادّعى على داني الرشيد (مدير مكتب الوزير السّابق ​سليم جريصاتي​ ومستشار المدير العام للأمن الدّولة اللّواء ​طوني صليبا​) وشركائه، بأنّهم أقدموا على تأليف جمعيّة أشرار مسلّحة، بهدف ارتكاب الجنايات على الأشخاص، وذلك لإقدامهم على محاولة قتل المهندس عبدالله حنا في زحلة بضربة على رأسه بكعب مسدّس غير مرخّص، وتزوير لوحات سيّارات لتنفيذ أعمالهم؛ وأحال الملف إلى قاضي التّحقيق الأوّل في البقاع".

بعدها، كشفت معلومات "الجديد" عن "فرار الموقوف داني الرشيد من مقر حماية الشّخصيّات في أمن الدّولة الكائن في محلّة ساحة العبد في بيروت".