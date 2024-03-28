السفير البريطاني أشرف على تسليم 60 طنًا من قطع بدل للآليات والإطارات لمركبات عائدة للجيش اللبناني

أعلنت السّفارة البريطانيّة في ​لبنان​، أنّ "السّفير البريطاني في لبنان هايمش كاول أشرف يوم الأربعاء 27 آذار، على تسليم 60 طنًّا من قطع بدل للآليّات والإطارات لمركبات "لاند روفر" العسكريّة إلى ​الجيش اللبناني​، في ثكنة اللّواء اللّوجستي في كفرشيما".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذه المساهمة، البالغة قيمتها مليونين جنيه استرليني، تؤكّد التزام ​بريطانيا​ بدعم الجيش اللّبناني في جهوده للحفاظ على الاستقرار والأمن"، موضحةً أنّ "هذه الحزمة المكوّنة من 225 محرّكًا، 737 إطارًا جديدًا وقطع غيار "لاند روفر"، ستسهّل خدمة وإصلاح وصيانة أكثر من 440 مركبة عسكريّة، ممّا سيعزّز الاستعداد التّشغيلي لأفواج الحدود البرّيّة وحركة التنقّل والسّلامة على الطرق".

في هذا الإطار، أكّد السّفير كاول، "أنّني فخور بقدرة بريطانيا على المساهمة في تعزيز صمود الجيش اللّبناني واستعداده التّشغيلي"، مشدّدًا على أنّ "الجيش اللّبناني بقيادة العماد جوزاف عون، يلعب دورًا حاسمًا في حماية لبنان وشعبه، وسط التّحدّيات السّائدة، لا سيّما مع القتال الدّائر عبر الحدود في ​جنوب لبنان​".

ولفت إلى أنّ "هذه المعدّات تُعتبر حيويّةً لعمليّات أفواج الحدود البرّيّة المكلّفة بتأمين حدود لبنان ومكافحة التّهريب والأنشطة الإرهابيّة"، مضيفًا: "بريطانيا تؤكّد من جديد التزامها بدعم الجيش اللّبناني، وتعزيز أمن لبنان واستقراره".