لجنة الإعلام ناقشت موضوع الكابل البحري وبحثت في تطويره ليكون البديل في حال الطوارىء

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة برئاسة رئيسها النائب إبراهيم الموسوي وحضور مقررها النائب ياسين ياسين والنواب الأعضاء.
وناقشت اللجنة ملفات عدة تتعلق بالاتصالات، ومنها موضوع OTT وستارلينك. كما تم البحث في عملية الوصول إلى آلية معينة تضمن استمرارية الإنترنت، في حال حصول الحرب.
وتطرقت اللجنة إلى "موضوع أوجيرو والإنترنت غير الشرعي".
وتابعت النقاش حول "عملية تنظيم القطاع للوصول إلى شبكة اتصالات عالية الجودة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على قطاع الاتصالات ويؤدي الى تحسين إيرادات الدولة.
وطرحت اللجنة موضوع "الكابل البحري وبحثت في عملية تحديثه وتطويره ليكون الحل البديل في حال الطوارىء".
وتابع الموسوي هذا الطرح، مؤكدا "أهميته".
كما تابع مع النواب "عملية تحضير اقتراح قانون يتعلق بالكابلات البحرية".
ثم خلصت اللجنة إلى اصدار توصية بـ"ضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة تعالج مشاكل قطاع الاتصالات".
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