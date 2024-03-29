إعلام إسرائيلي: مواجهة صعبة بين نتانياهو وغانتس وأيزنكوت بشأن صفقة الأسرى

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن "مواجهة صعبة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وأيزنكوت بشأن صفقة الأسرى"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وثبات الفصائل الفلسطينية على مطالبها لانهاء الحرب.

ونقلت عن غانتس وآيزنكوت، قولهما إنه "كان يمكن أن نكون بمنتصف الصفقة لو بادرنا ولا اختراق لأننا لم نبدأ".

وفي السياق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن "رئيس الموساد يرى إمكان عقد صفقة إذا أبدت إسرائيل مرونة بشأن عودة سكان شمال غزة رغم رد حماس".

وأوضحت أن "غانتس وآيزنكوت يدعمان موقف رئيس الموساد بينما يعارضه نتانياهو ويصر على شن عملية برفح".