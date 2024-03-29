ماكرون دعا الدول الأعضاء بمجموعة العشرين إلى التوافق قبل دعوة بوتين إلى القمة المقبلة

أكّد الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أنّه يتعيّن على الدّول الأعضاء في ​قمة العشرين​، التّوافق قبل دعوة الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ لحضور قمّة المجموعة، الّتي ستُعقد في ​البرازيل​ في تشرين الثّاني المقبل.

وأشار، خلال مؤتمر صحافي مشترك في برازيليا مع نظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى أنّ "معنى هذا النّادي هو أنّه يجب أن يكون هناك توافق مع الدّول الـ19 الأخرى. ستكون هذه مهمّة الدّبلوماسيّة البرازيليّة"، لافتًا إلى أنّه إذا كان مثل هذا الاجتماع "مفيدًا، فيجب عقده"، محذّرًا من أنّ الانقسام بشأن هذه المسألة قد يحبط توجيه أي دعوة ل​روسيا​.

وكان قد غاب بوتين عن قمّة ​مجموعة العشرين​ العام الماضي في العاصمة الهنديّة نيودلهي، متجنّبًا خطر اعتقاله بموجب مذكّرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدّوليّة.