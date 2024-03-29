"كتائب القسام": استهداف جنود إسرائيليين تحصنوا داخل منزل غرب خان يونس وإيقاعهم بين قتيل وجريح

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مجاهدينا تمكّنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصّنت داخل منزل، بقذيفة "TBG" مضادّة للتّحصينات، وإيقاعها بين قتيل وجريح، في محيط مستشفى ناصر غرب مدينة ​خان يونس​"، مشيرةً إلى "هبوط مروحيّة صهيونيّة لإخلائهم".

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