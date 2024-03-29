الخطيب: البعض بلبنان ما زال يكابر ويمارس التضليل والتهويل وكأن إسرائيل ستنكفئ عن الإرهاب

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، الى أن "القضية اليوم ليست قضية الفلسطينين فقط وإنما هي قضية الامة ولبنان معني بها والعدوان والاحتلال والتهديد والقتل والإرهاب طال ويطال العرب ومنها لبنان أيضاً".

ولفت الخطيب، الى أن "البعض في لبنان كما عند بعض العرب لم يأخذ دروس الماضي وما زال يكابر ويمارس التضليل والتهويل وكأن العدو الصهيوني سينكفئ عن الارهاب والقتل والعدوان إذا وقفنا على الحياد أو سيعفيهم من دفع الثمن وهذا يضحك الثكلى بعد أن استنجد به البعض لتحقيق مشاريع وهمية ما زال يحلم بها فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار".