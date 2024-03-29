رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، بـ"قرار محكمة العدل الدولية إصدار تدابير احترازية موقتة جديدة ضمن الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيـا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبـادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وأكدت الوزارة "أهمية قرار المحكمة بضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لوقف المجاعة والكارثة الإنسـانية غير المسبوقة التي تتنـافى مع جميع القيم الإنسـانية والأخلاقية".
كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي باتخاذ "اجراءات فورية لوقف الحرب على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الامن 2728، إضافة الى التطبيق الشامل والكامل لقرار مجلس الامن الدولي 1701 الذي يضمن الهدوء والاستقرار على حدود لبنان الجنوبية، ويوقف الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية".
وكان قضاة محكمة العدل أمروا إسرائيل، أمس الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.
وقالت محكمة العدل الدولية إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروفا حياتية صعبة في ظل انتشار المجاعة، كما أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية رحّبت بأمر محكمة العدل لإسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة: لوقف الحرب وتطبيق القرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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