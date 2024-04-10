الجيش الاسرائيلي يقر باغتيال أبناء هنية ويزعم أنهم عناصر في الجناح العسكري لحماس

أكد الجيش الإسرائيلي استهداف ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بضربة جوية في شمال قطاع غزة، أدت إلى مقتلهم، متهما إياهم بالانتماء إلى كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة.

وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن "كابينيت الحرب" لم يبحث أو يتداول باغتيال أبناء هنية، كما أنه لم يتم إبلاغ رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، ووزير الأمني، يوآف غالانت، مسبقا، ولم تطلب مصادقتهما على العملية".

وذكر الجيش الاسرائيلي في بيان، إن شعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك) "قضيا على ثلاثة عناصر في الجناح العسكري لحماس في وسط قطاع غزة. العناصر الثلاثة هم من أبناء إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس".

وأضاف أن العملية نفذتها "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو" في وقت سابق الأربعاء، وزعم أن اولاد هنية "كانوا في طريقهم لتنفيذ نشاط إرهابي في وسط قطاع غزة"، وحاول التشديد على صفتهم "عناصر في الجناح العسكري لحماس".