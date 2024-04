شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب "نيران الصراع" بالمنطقة.. دول أغلقت المجال الجوي وعلقت الرحلات والان نبدء بالتفاصيل





سماء المملكة آمنة

تعليق الرحلات في مصر

الأجواء الأردنية الاكثر تضررًا



تعليق رحلات دول أجنبية



نهاية الأزمة الجوية

الدمام - شريف احمد - ليلة عصيبة عاشتها مطارات المنطقة العربية والشرق الأوسط بسبب تداعيات الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال في تطور للصراع بالمنطقة.وأعلنت عدة دول إغلاق مجالها الجوي وتعليق عمل المطارات، وتغيير مسار العديد من الرحلات الجوية.وعلقت الخطوط السعودية رحلاتها إلى المطارات الداخلية التي تقع في شمال السعودية، بالقرب من منطقة التوترات الحالية، بينما مثّل المجل الجوي السعودي ملاذاً آمناً للطائرات التي تجنبت مسارات الصراع.الكويت والعراقوأعلنت كل من العراق والكويت إغلاق مجالهما الجوي وتوقف الحركة الجوية.وأصدرت الخطوط الكويتية جدول رحلاتها بعد التعديل مؤكدة أنه مستمر إلى جميع الوجهات عدا الدول التي أغلقت أجواءها كالعراق وإيران والأردن ولبنان. This is a Twitter Status | This is a Twitter Status تدعو الأطراف كافة للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب This is a Twitter Status | This is a Twitter Statusللمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)أعلنت شركة مصر للطيران، الأحد، تعليق الرحلات الجوية بين مصر والأردن والعراق ولبنان حتى إشعار آخر.وقررت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، مساء السبت، إغلاق أجوائها أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا، وذلك "في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة.وأغلقت لبنان أجواءها أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية، وذلك بشكل مؤقت واحترازي، اعتبارًا من الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد وحتى الساعة السابعة من صباح هذا اليوم.في هولندا قررت شركة الطيران "كيه إل إم"، وقف تحليق طائراتها في المجالين الجويين لدولة الاحتلال وإيران.في سيدني قالت قالت شركة طيران "كانتاس"، السبت، إنها غيرت مسار رحلاتها مؤقتاً بين بيرث ولندن بسبب مخاوف متعلقة بالشرق الأوسط، مع ازدياد التوقعات بشن هجوم إيراني على إسرائيل.أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" وفرعها النمساوي "أوستريان إيرلاينز"، الجمعة، أنهما ستعلقان رحلاتهما من طهران وإليها حتى الخميس 18 أبريل، وأنهما لن تستخدما المجال الجوي الإيراني، بسبب التوترات في الشرق الأوسط.وأعلن العراق ولبنان والأردن وإسرائيل إعادة فتح مجالاتها الجوية بعد ساعات من الإغلاق على خلفية الضربة الإيرانية لدولة الاحتلال.