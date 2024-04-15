غوتيريش: الشرق الأوسط على حافة الهاوية والناس يواجهون خطر صراع شامل ومدمر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن “الشرق الأوسط على حافة الهاوية والناس في المنطقة يواجهون خطرا حقيقيا لصراع شامل مدمر”.

وقال الأحد إن “لا قدرة لا للمنطقة ولا للعالم على تحمّل مزيد من الحروب”، ودعا خلال اجتماع لمجلس الأمن دعي إليه بعد هجوم إيران على إسرائيل إلى “أقصى درجات ضبط النفس” مؤكدا أن الوقت قد حان “لاحتواء التصعيد” و”لإظهار أقصى درجات ضبط النفس”.

كلام غوتيريش جاء خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الأحد، لبحث في الشرق الأوسط.

وقال نائب مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة: أفعال إيران لا تهدد إسرائيل فحسب بل أمن دول أخرى في الشرق الأوسط

وفي وقت سابق طلبت إسرائيل من المجلس عقد اجتماع فورا لإدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد إردان في رسالة موجهة إلى المجلس نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”: “ندعو مجلس الأمن للتحرك فورا لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية”. وقال إن الهجوم الإيراني “تصعيد شديد وخطير”.