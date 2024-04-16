البنتاغون: أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي دعم بلاده للدفاع عن إسرائيل والحفاظ على الاستقرار

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن الوزير لويد أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت آثار هجمات إيران التي أحبطتها القوات الأميركية والإسرائيلية، موضحة ان "أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي دعم بلاده للدفاع عن إسرائيل والحفاظ على الاستقرار".

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