هيئة البث الإسرائيلية: صناع القرار يتعرضون لضغوط هائلة لمنعهم من الرد على الهجوم الإيراني أو الاكتفاء برد محدود

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن صناع القرار في إسرائيل يتعرضون لضغوط هائلة لمنعهم من الرد على الهجوم الإيراني أو الاكتفاء برد محدود.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك رسالة واضحة من الولايات المتحددة ودول أوروبية مفادها الاكتفاء برد غير كبير أو اعتبار إسقاط 99 بالمئة من الصواريخ الإيرانية بمثابة "انتصار على إيران ولا حاجة لنصر إضافي"..

وأشارت الهيئة إلى أن "تلك الدول قالت إن على إسرائيل عدم الرد على الهجوم الإيراني، أو الرد بطريقة مدروسة ومتناسبة، وأنه في ضوء الوضع الراهن، يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تكتفي بالحملة الدبلوماسية والسياسية المنسقة التي يتم شنها ضد إيران بالتعاون مع الولايات المتحدة".

من ناحية أخرى، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، رفض تلقي مكالمات من زعماء غربيين، لتجنب الضغط عليه للتراجع عن الرد على الهجوم الإيراني.

وذكرت الهيئة أنه "منذ صباح الإثنين، طلب العديد من زعماء العالم تنسيق محادثة مع نتانياهو، لكن مكتبه رفض ذلك"، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى "التخوف من طلب عدم رؤية رد إسرائيلي على إيران".