مولوي التقى دريان: القوى الأمنية تقوم بجهد كبير لكشف الجرائم بسرعة ونفرض النظام أكثر فأكثر ببيروت

أشار وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بعد لقائه مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، إلى أنّ "في ملف النزوح السوري، أكّد المفتي دريان أهميّة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بأمان، وتطبيق الإجراءات القانونيّة".

وأكّد أنّ "القوى الأمنية تقوم بجهد كبير لكشف الجرائم بأسرع وقت، ونقوم بفرض النّظام أكثر فأكثر في العاصمة بيروت".