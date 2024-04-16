اخبار العالم

إعلام عبري: إسرائيل قد تغتال قادة إيرانيين للرد على الهجوم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤول أمني، اليوم الثلاثاء، قوله إن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني من المحتمل أن يتضمن اغتيال مسؤولين إيرانيين واستهداف بنية تحتية عسكرية ومخازن أسلحة.

وكان مسؤول إسرائيلي قد قال في وقت سابق إن وزراء مجلس الحرب يخططون لاستهداف منشأة إيرانية كنوع من الرد مع الحرص على تجنب المدنيين، وذلك حسبما نقلت عنه شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال المسؤول، إنه يوجد خلاف داخل الإدارة الإسرائيلية في الوقت الحالي بشأن آلية الرد على إيران مع رغبة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في شن هجومًا سريعًا على إيران، وتأني رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو في مسألة اتخاذ القرار.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا