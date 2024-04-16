متحدون: إشكال كبير بين عناصر أمن المصارف ومودِعين أثناء تحركهم أمام بنك الإعتماد اللبناني بانطلياس

أفاد تحالف "متحدون" في بيان عن وقوع "إشكال كبير " بين عناصر أمن المصارف ، ومودِعين أثناء تحركهم أمام بنك الإعتماد اللبناني - فرع انطلياس الكائن في ساحة أنطلياس ، مشيرا" الى" إنتشار لعناصر مخابرات الجيش والقوى الأمنية في المكان ".

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